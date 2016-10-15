هيومن رايتس ووتش: الغارة السعودية في صنعاء «جريمة حرب»

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الغارة التي شنها النظام السعودي على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء في الثامن من الشهر الجاري تعد جريمة حرب.

ودعت المنظمة في تقرير لها الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي الحكومات لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والسماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء والسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن “بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية أضاف التحالف بقيادة السعودية مجالس العزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة”.

وأضافت ويتسن “يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق” مؤكدة أنه يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم ويجب ألا يترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر.

وشددت المنظمة على أنه “يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي حيث تسعى حاليا لإعادة انتخابها فيه وهي لا تواجه أي معارضة”.

وحول دور أمريكا قالت المنظمة..” إن الولايات المتحدة غدت طرفا في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جوا خلال الغارات”.

وكان النظام السعودي الذى يواصل عدوانه الدموى على الشعب اليمنى منذ 26 اذار عام 2015 ارتكب مجزرة مروعة السبت الماضي عبر قصف طائراته الحربية مبنى اقيم فيه مجلس عزاء في صنعاء ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 مدنيا وإصابة نحو /600/ اخرين.