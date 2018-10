“واتسآب”.. تحديثان يغيران طريقة استخدام التطبيق تماما

ونشر موقع “ويب بيتا إنفو” التقني، المعني بنشر تسريبات التطبيقات وتحديثاتها الجديدة، تقريرا عن نية “واتسآب” طرح تحديثين جديدين سيغيران من طريقة التعامل مع التطبيق.

وأوضح الموقع التقني أن “واتسآب” ستعمل على طرح مزايا جديدة؛ لتحسين ظهور الإشعارات والدردشات، بصورة كبيرة، على هواتف “أندرويد”، و”آي أو إس”، و”ويندوز فون”.

وأشار إلى أن “واتسآب” تطور، حاليا، وضع جديد أطلقت عليه اسم “وضع الإجازة”، والتي تسمح بأرشفة الرسائل أو الدردشات، لفترة معينة، يحددها المستخدم، عند خروجه مثلا، في إجازة، ويتم إلغاء الأرشفة بصورة تلقائية، بعد نهاية تلك المدة.

كما يمكن للمستخدم إلغاء تلك الخاصية، في أي وقت، أو بمجرد مشاهدته، وإطلاعه على أي رسالة مؤرشفة على واتسآب.

أما الميزة الثانية التي يعمل “واتسآب” على تطويرها بسرية، هي “الوضع الصامت”، والتي تسمح بإخفاء إشعارات التطبيق، لفترة معينة، أو حينما يكون وضع الهاتف “صامت”.

— Shubbak Technologies (@shubbaktech) October 18, 2018