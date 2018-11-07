“واتس آب”.. السماح بإجراء محادثات سرية في مجموعات الدردشة

يبدو أن واتس آب تعمل على إطلاق ميزة رُصدت في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق في نظام أندرويد، تتيح إرسال رسائل سرية في مجموعات الدردشة.

وصُممت الميزة لإتاحة إمكانية إجراء محادثة منفصلة، مخفية عن بقية أعضاء المجموعة، مع مستخدم معين. ولكن يجب توخي الحذر، مع إمكانية كشف التعليقات غير اللائقة للجميع.

ومن المقرر إصدار الميزة الجديدة في واتس آب كجزء من تحديث Android 2.18.335، وفقا لمجموعة المعلومات التكنولوجية، WABetaInfo، التي حققت هذا الاكتشاف.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك، يتيح بالفعل إمكانية الرد على عضو معين بشكل فردي في مجموعات الدردشة، ولكن الميزة الجديدة ستحولك إلى دردشة شخصية سرية مخفية عن الجميع.

ولاستخدام الميزة، يجب على المستخدم الضغط على رسالة الشخص الذي يرغب في الرد عليها، ليظهر خيار “الرد الخاص” الذي يتيح فتح محادثة خاصة مع هذا الشخص.

تجدر الإشارة إلى أن WABetaInfo يشتهر بدراسة “واتس آب بيتا كود”، وإيجاد معلومات موثوقة حول الميزات القادمة.