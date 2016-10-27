«واتس آب» تتيح ميزة مكالمات الفيديو

يستخدم تطبيق واتس آب أكثر من مليار شخص حول العالم، وتسعى الشركة لإدخال عدد من التحديثات لجذب المزيد من مستخدميه، ويبدو أن أخرها هو إتاحة إجراء مكالمات الفيديو.

فقد لاحظ موقع “Android Police” وصول الميزة لبعض مستخدمي هواتف أندرويد، وتحمل النسخة التجريبية التي تتضمن ميزة مكالمات الفيديو الرقم 2.16.318.

وفور تحديث التطبيق ستظهر أيقونة خاصة بخيار المكالمات المرئية إلى جانب المكالمات الصوتية عند الرغبة في إجراء اتصال.

وسبق لواتس آب أن أطلقت نسخة تجريبية مماثلة في مايو/أيار الماضي، لكنها قامت بسحبها بعد وقت قصير. جدير بالذكر أن النسخة التجريبية الجديدة ما تزال تعاني من مشكلات تتعلق ببطء الاتصال حتى عند استخدام تقنية الواي فاي.