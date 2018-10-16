واتس آب.. تعديل ميزة حذف الرسائل المحرجة

تخطط شركة واتس آب لإطلاق تحديث جديد من شأنه تغيير طريقة معالجة التطبيق للرسائل المحذوفة.

وعندما يقوم أحد المستخدمين بحذف رسالة من الدردشة نهائيا، تُحذف بالفعل بغض النظر عن المدة التي استغرقها تنفيذ هذا الأمر.

ومع ذلك، أضاف التغيير الحديث حدا لذلك، حيث سيحاول المخدم حذف الرسالة لمدة 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية.

ويمكن القول إن التحديث الأخير قد يعني أن الرسائل التي تم حذفها، يمكن أن لا تختفي تماما. وعلى سبيل المثال، عندما يقوم المستخدم بإرسال رسالة إلى شخص ما عن طريق الخطأ، ويتم تلقي هذه الرسالة ثم إغلاق الهاتف من قبل المستلم قبل حذفها، فلن يحاول تطبيق المراسلة حذفها إلا لمدة أقل من 14 ساعة.

وإذا لم يتم تسليم الرسالة، فستُحذف من خادم واتس آب، ما يؤدي إلى عدم وجود أية مشاكل.

ولكن يُعتقد أن الميزة الجديدة تمثل حماية ضد الأشخاص الذين يقومون بحذف الرسائل القديمة من الدردشات.

وتجدر الإشارة إلى تقديم ميزة “الحذف للجميع” في العام الماضي، حيث أتاحت حذف الرسائل حتى 7 دقائق بعد إرسالها. وعمل التحديث الأخير على إطالة هذه الفترة لمدة ساعة واحدة و8 دقائق و16 ثانية، بعد إرسال الرسالة.