“واتس آب”.. ميزة جديدة تحمل تغييرا جذريا للتسجيلات الصوتية

يبدو أن أكثر الميزات شيوعا عبر واتس آب، قد أصبحت بحاجة إلى تحديث يتماشى مع موجة التحسينات التي تجريها الشركة على تطبيقها.

واكتشف موقع “WABetaInfo” ميزة جديدة تسمى “الرسائل الصوتية المتتابعة” (Consecutive voice messages)، في الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب على نظام التشغيل أندرويد.

وكما يوحي اسم الميزة، فإنها ستتيح للمستخدمين تشغيل الملاحظات الصوتية بشكل متعاقب دون الحاجة إلى النقر في كل مرة على أيقونة كل تسجيل على حدة.

وأوضح موقع “WABetaInfo”، عبر مدونته: “ميزة الرسائل الصوتية المتتابعة هي وظيفة جديدة، وكما يوحي الاسم، فهي تسمح باستمرار بتشغيل الرسائل الصوتية بشكل متعاقب”.

وأضاف الموقع: “ستبدأ هذه الميزة في العمل عندما يتم رصد رسالتين صوتيتين (أو أكثر) بواسطة واتس آب”.

وما تزال الميزة في مرحلة الاختبار ضمن “واتس آب بيتا”، وهي غير متوفرة بشكل رسمي حتى الآن.