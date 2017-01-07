وادي بردى.. المسلحون يعتدون على ورش الصيانة والساعات القادمة قد تحمل حلاً

قالت مصادر ميدانية أن حالة من الهدوء تسود محاور قرى وادي بردى في ريف دمشق بعد سريان الهدنة صباح اليوم، باستثناء حصول خرقٍ من قبل المسلحين في بلدة دير مقرن عبر اطلاق رمايات رشاشة باتجاه نقاط الجيش العربي السوري.

وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا باطلاق النار باتجاه فرق الصيانة التابعة للحكومة السورية بالقرب من حاجز دير قانون التي كان من المقرر أن تدخل إلى نبع الفيجة لإصلاح الاعطال وإعادة ضخ المياه نحو العاصمة دمشق، بعد تسبب ارهابيي “جبهة النصرة” بانقطاع ضخ المياه وتهديدهم بتفجير كامل المشروع الذي يغذي أكثر من 6 ملايين نسمة.

وأوضحت المصادر أن وجهاء البلدة نقلوا عن المسلحين قبولهم بتسهيل عملية دخول فرق الصيانة غداً الاحد.