واشنطن استأجرت شركات لإنتاج فيديوهات تخدم أهدافها في العراق

كشف تحقيق جديد أساليب الخداع والتضليل التي مارستها وسائل الإعلام الغربية أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 واعتماد الولايات المتحدة على شركات متخصصة لإنتاج تسجيلات مصورة وتوزيع فيديوهات مزيفة تخدم أجندات واشنطن وتحقق أهداف العدوان الأمريكي .

وأوضح التحقيق الذي نشرته صحيفة “صانداي تايمز” البريطانية أن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت منذ اللحظة الأولى لغزو العراق حملة قدرت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات وتعاقدت خلالها مع شركات شهيرة مثل بيل بوتينغر المتخصصة في العلاقات العامة من أجل إنتاج تسجيلات فيديو مزيفة تصاغ باللغة العربية وتشبه تسجيلات تنظيم “القاعدة” الإرهابي ويتم توزيعها على شبكات التلفزة وقنوات الأخبار المحلية والعربية .

واعتمدت الولايات المتحدة في غزوها للعراق على مبررات وادعاءات مفبركة بما فيها أكذوبة أسلحة الدمار الشامل وتمدد تنظيم “القاعدة” الإرهابي التي كانت واشنطن المسؤولة عن ظهوره في المقام الأول .

كما ساهمت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية في ترويج الأكاذيب وفبركتها ومن هنا جاء استخدام واشنطن لشركات متخصصة مثل بيل بوتينغر وبيتس بان غالف لتلفيق الروايات وإقناع الرأي العام بصحة التوجه العسكري الأمريكي .

ولفت التحقيق إلى أن المهمات التي كانت تضطلع بها شركة بيل بوتينغر حساسة وسرية للغاية مشيرا إلى أن التسجيلات المزيفة كانت تنقل إلى اسطوانات مدمجة .