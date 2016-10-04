واشنطن: الحل الوحيد في سورية هو الحل السياسي

اعلن البيت الابيض اليوم ان الحل الوحيد في سورية هو حل سياسي ولا دولة تستطيع فرض حل على الشعب السوري لافتا الى ان الخيارات المطروحة في سورية بعد تعليق التنسيق مع روسيا هي تعزيز مهمة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست:”ان استهداف الجيش السورى ينطوى على مغامرات متعددة ومنها توتير الاجواء مع الروس” مضيفا: “لامصلحة لنا فى استهداف الجيش السورى وهذا يوتر الاجواء مع الروس”.

واعتبر ارنست ان قرار الرئيس السابق جورج بوش الابن في العراق قوض سمعة امريكا وان الرئيس باراك اوباما لاينوي تكرار ذلك في سورية.