واشنطن بوست: سياسة ابن سلمان أغرقت السعودية في مستنقع الحرب على اليمن

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، في افتتاحيتها، أن الحرب في اليمن شكلت مستنقعا انزلقت إليه السعودية، في ظل سياسات ابن سلمان المتهورة.

الصحيفة ذكرت أنه من أجل إنقاذ اليمن واليمنيين، على الولايات المتحدة إيقاف كل أشكال الدعم العسكري الذي تقدمه للعدوان الذي تقوده الرياض على اليمن.

وأشارت إلى أنه أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لفرض وقف إطلاق النار وإنقاذ الملايين، الذين يواجهون المجاعة والكوليرا في اليمن، هو وقف كل أشكال الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي لقوات النظام السعودي والإماراتي المتحالفة معه.

وختمت واشنطن بوست بأنه إذا لم تكن إدارة ترامب أكثر صرامة مع ابن سلمان، الذي علقت عليه دون حكمة الكثير من استراتيجياتها في الشرق الأوسط، فإنه يجب على الكونغرس أن يتصرف بدلاً عن ترامب.