واشنطن تؤجل الحوار مع بكين

نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها أمس: “في الحقيقة قدمت الولايات المتحدة مؤخرا اقتراحا للصين تأمل من خلاله تأجيل الحوار” وليس الصين.

وكان مسؤول أميركي قال إن الصين اقترحت تأجيل اجتماع أمني مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس،.

وأضافت تشون يينغ: إن “مثل هذا الجدال غير المسؤول يشوه الحقيقة بدوافع خفية” مبينة أن “الجانب الصيني يعبر عن استيائه الشديد من ذلك ويطالب الاطراف المعنية بالتوقف عن افتعال ونشر الشائعات”.

وتواصل واشنطن محاولاتها تأجيج التوترات بين البلدين من خلال مواصلة فرض رسوم جمركية على السلع الصينية وإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى بحر الصين الجنوبي ومنطقة جنوب شرق آسيا وإجراء مناورات عسكرية.