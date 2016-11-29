واشنطن تؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع موسكو

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب لشؤون السياسة الخارجية كارتر بيج أن الإدارة الأمريكية الجديدة بحاجة لأشخاص يؤمنون بأهمية تطوير العلاقات مع روسيا ويدعمون وجهة نظر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بضرورة استعادة هذه العلاقات.

حيث صرح بيج لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الأشخاص الذين لا يدركون أهمية العلاقة بين موسكو وواشنطن محكومون بالفشل، وكالعادة سينتهي بنا الأمر بتوجيه أصابع الاتهام إلى القيادة الروسية في حال وقوع أخطاء أو انتهاء الحوار بين الجانبين دون تحقيق أي نجاح.

كما لفت بيج إلى ضرورة أن يعمل الرئيسان الروسي والأمريكي على تأسيس علاقة قائمة على الاحترام المتبادل على المستوى الشخصي وعلى مستوى البلدين.

وحمل بيج هيلاري كلينتون التي نافست ترامب في انتخابات الرئاسية مسؤولية عدم الثقة بين قيادتي البلدين، وذلك خلال توليها لمنصب وزيرة الخارجية، مؤكداً أن الدور الذي ينبغي أن يلعبه وزير الخارجية الأمريكي المقبل في إصلاح العلاقات بين البلدين.