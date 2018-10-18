واشنطن تتجسس على “إس 300” السورية

أقدمت طائرات استطلاع أميركية بعمليات تجسس قرب مواقع نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية “إس-300” التي وردتها روسيا لسورية.

وكالة “إنترفاكس” الروسية، أفادت بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي، من طراز “RC-135V”، قامت بعمليات استطلاع في سورية، قادمة من قاعدة خليج سودا الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

هذه الطائرات تقوم بعمليات مراقبة إلكترونية لمئات الكيلومترات على طول ساحل سورية، وفوق المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، والكشف عن عمل صواريخ الدفاع الجوي.

يشار إلى أن بريطانيا أرسلت طائرات استطلاع خاصة بسلاح الجوي الملكي، للقيام بعمليات استطلاع بالقرب من الأراضي السورية إلى الجنوب حيث الحدود الأردنية والفلسطينية.