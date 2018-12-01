واشنطن تتعهد بمواصلة دعم العدوان السعودي على اليمن

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم بمواصلة تقديم الدعم العسكري للعدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن رغم التنديد الدولي وتنامي المطالبات داخل الولايات المتحدة بوقف هذا العدوان ورفع الغطاء الأميركي عنه.

واعترف بومبيو في حديث لشبكة “سي أن أن” الأميركية على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بأن الأزمة الإنسانية في اليمن حيث يواجه الملايين خطر المجاعة وصلت إلى “مستويات خيالية” إلا أنه تنصل من مسؤولية بلاده وحليفها النظام السعودي في هذه الأزمة مدعيا أن واشنطن والرياض “تقدمان المساعدات”.

وقال بومبيو عندما سئل عن المساعدة العسكرية للتحالف السعودي: “نعتزم الاستمرار في البرنامج الذي ننخرط فيه الآن”.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي على مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للعدوان السعودي على اليمن تحدى فيه 41 عضوا من الحزب الجمهوري مناشدات لبومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس بدعم هذا العدوان ويتوقع أن يتم اجراء تصويت نهائي الأسبوع المقبل ما يمهد لمواجهة سياسية جديدة في حال استخدم الرئيس دونالد ترامب حقه في معارضة القانون.

وكرر بومبيو دفاعه عن جرائم نظام بني سعود معتبرا أنه ليس هناك من “دليل مباشر” يدين ولي عهد هذا النظام محمد بن سلمان بإعطاء الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ” سي آي إيه” أكدت تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة وكشفت في تقييم لها أن الأخير أمر مباشرة بعملية القتل.