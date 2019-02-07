واشنطن تتوقع انتقال “داعش” إلى إفريقيا!

في تصريح لقناة فوكس بيزنس الأمريكية، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن يحاول مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي الانتقال إلى دول أفريقية للاستيلاء على أراض هناك والتمركز فيها.

وقال بومبيو، ردا على سؤال، عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون إلى دول أخرى؟، قال “نعم، يحاولون القيام بذلك، منذ فترة طويلة يحاولون (الهروب) والتمركز في أفريقيا أو في شمال ليبيا”.

وأكد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق أن جزءاً من المسلحين انتقل إلى أفريقيا بعد هزيمة التنظيم في سورية والعراق، حيث تمت إقامة قواعد سرّية لمسلحي التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي “داعش” و”القاعدة.