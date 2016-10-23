واشنطن تحذر مواطنيها في اسطنبول من هجمات محتملة

حذرت القنصلية الأمريكية العامة في مدينة اسطنبول الرعايا الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات في المدينة.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني “ان الهجمات الإرهابية المحتملة يمكن أن تكون مسبقة التخطيط أو تحدث دون أي إنذار وقد تشمل اعتداء مسلحاً أو محاولات خطف وتفجيرات”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة له.