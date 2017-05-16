واشنطن: ترامب لم يدلي بمعلومات سرية حول داعش للافروف

نفى الجنرال هربرت ريموند ماكماستر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي الأنباء التي تحدثت عن تقديم ترامب “معلومات سرية”تتعلق بتنظيم “داعش” الإرهابي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ونقلت “ا ف ب” عن ماكماستر قوله في إيجاز صحفي أمام البيت الأبيض اليوم إن “الفرضية التي ترتكز عليها المعلومات بأن ترامب تسبب بثغرة من أي نوع كان في الأمن القومي خاطئة” مضيفا إن “ترامب لم يكن على علم

بمصدر المعلومات التي تبادلها مع وزير الخارجية الروسي وسفير موسكو لدى واشنطن سيرغي كيسلياك “.

وفي وقت سابق اليوم وصف المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تقديم ترامب “معلومات سرية” أثناء لقائه لافروف في واشنطن عن تنظيم “داعش” الإرهابي بأنها”مجرد هراء”.

بدوره وجه السناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين انتقادا لترامب على خلفية اتهامه بكشف معلومات سرية عن تنظيم “داعش”الإرهابي وقال إن “الأنباء التي تحدثت عن تقاسم الرئيس معلومات حساسة مع مسؤولين روس مقلقة جدا” معتبرا أن “المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة من دولة حليفة وتم تقاسمها من دون علمها تبعث رسالة مقلقة لحلفاء واشنطن وشركائها في العالم وقد تثنيهم عن تقاسم معلومات استخباراتية معها مستقبلا “.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت أمس تقريرا جاء فيه أن “ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لكبار المسؤولين الروس خلال اجتماعهم في البيت الأبيض الإسبوع الماضي .”