واشنطن.. ترامب يدعو إلى علاقة بناءة بين الولايات المتحدة والصين

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة لنظيره الصيني شي جين بينغ إلى قيام “علاقة بناءة” بين البلدين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله أن ترامب وجه اليوم رسالة إلى نظيره الصيني أشار فيها إلى “أنه سعيد بالعمل مع الرئيس بينغ على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء” لافتا إلى ان الرسالة توحي برغبة ترامب في تحسين العلاقات الصينية الأميركية التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ انتخابه رئيسا.

وأشار المتحدث إلى أن ترامب شكر الرئيس الصيني على رسالة التهنئة التي وجهها اليه بمناسبة تنصيبه وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة.

وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.