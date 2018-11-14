واشنطن تعارض تشكيل جيش أوروبي مستقل

تعقيباً على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، لتشكيل جيش أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة يستطيع الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات، أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على الموضوع، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يشكل حجر الزاوية في حماية أوروبا.

وقال ماتيس للصحفيين: “نرى أن حلف شمال الأطلسي، هو حجر الزاوية في ما يتعلق بحماية أوروبا في مجال الأمن. ونؤيد تماما أن تفعل الدول الأعضاء فيه المزيد لتحمل العبء”.

ويأتي تصريح ماتيس تعقيبا على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، لتشكيل جيش أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة يستطيع الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات.

ويوم الاثنين، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بناء جيش متكامل للاتحاد مؤيدة، بذلك فكرة ماكرون كما اقترحت تشكيل مجلس أمن أوروبي لاتخاذ قرارات مهمة وسريعة.

وقالت: “ينبغي أن نعمل على رؤية مفادها أن نبني يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا، وهو لن يكون جيشا مضادا للناتو وإنما إضافة جيدة للحلف”.

فكرة ماكرون تشكيل جيش أوروبي مستقل، تسببت بجدل بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث عارض الأخير الفكرة.