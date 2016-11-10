واشنطن تعترف بمقتل 119 مدنياً إثر غاراتها في سورية والعراق

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة في سورية والعراق بزعم محاربة الإرهاب تسببت بمقتل 119 مدنيا منذ آب 2014.

وقالت منظمة “ايروورز” غير الحكومية ومقرها لندن، أن “غارات ما يسمى “التحالف” الذي تقوده واشنطن في سورية والعراق تسببت في الواقع بمقتل 1787 مدنياً منذ بدئها في آب 2014″، في حين تشير منظمة العفو الدولية من جهتها إلى “أن غارات التحالف في سورية لوحدها أوقعت نحو 300 مدني على الأقل”.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الاوسط “سنتكوم” في بيان اليوم: “إنه خلال الأشهر الـ 12 الماضية تسببت الغارات الأمريكية على الأرجح بمقتل 46 مدنياً وإصابة ثمانية آخرين”.