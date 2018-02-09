واشنطن تعرقل قرار يدين الاعتداء الذي استهدف الملحقية التجارية الروسية في دمشق

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا مجددا إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا لإدانة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الملحقية التجارية الروسية في دمشق مؤخرا.

وقال نيبينزيا في تصريح للصحفيين نقلته نوفوستي بعد بيان ألقاه خلال جلسة للمجلس امس “لم ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا مرة أخرى أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الهجوم الإرهابي الأخير الذي ألحق أضرارا جسيمة بمكتب البعثة التجارية الروسية في دمشق”.

وأوضح المندوب الروسي أن البعثة الروسية في المجلس عرضت “على أعضاء مجلس الأمن نص بيان يصدره المجلس للصحافة لكن الأمريكيين والبريطانيين قالوا إنهم غير مستعدين لقبوله” معرباً عن الأسف لأن واشنطن ولندن ترفضان بشكل دائم اعتبار مثل هذه الهجمات أعمالا إرهابية بذريعة “نقص المعلومات”.