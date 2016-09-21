واشنطن تعطي الموافقة لشركة بوينغ لبيع طائرات الى ايران

اكدت شركة بوينغ الامريكية لتصنيع الطائرات اليوم حصولها على الضوء الاخضر من الولايات المتحدة لبيع طائرات جديدة الى ايران للمرة الاولى منذ العام 1979.

ونقلت “AFP” عن مارك سكلار المتحدث باسم مجموعة شيكاغو قوله: “لقد حصلنا على الترخيص ونواصل التفاوض مع الخطوط الجوية الايرانية مضيفا ان اتفاق البيع النهائي سيتقيد باطار الترخيص الذي اعطي لنا”.

ويتضمن الاتفاق مع الخطوط الجوية الايرانية شراء 80 طائرة حيث وقعت الشركتان بروتوكول اتفاق بانتظار القرار النهائي من السلطات الاميركية.

وتغطي هذه الموافقة عقدا تقدر قيمته بنحو 25 مليار دولار وقعته بوينغ مع شركة الخطوط الجوية الايرانية في حزيران الماضي.