واشنطن تلمح لامكانية طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين

المحت وزارة الامن الداخلي الاميركية اليوم الى امكانية طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الاراضي الاميركية وذلك بعدما نشرت مذكرتين جديدتين بشأن الاشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي.

ونقلت “AFP”ان وزير الامن الداخلي جون كيلي أصدر مذكرتين تتضمنان امرا لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كل المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم اثناء قيامهم بواجباتهم في اسرع وقت ممكن.

وجاء في المذكرتين أن الوزارة لن تعفى اي فئة من الاجانب يمكن ابعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة وان كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن ان يلاحقوا وقد يصل الامر الى طردهم من الولايات المتحدة.

ووفق المذكرتين حددت الادارة الاميركية سبعة مستويات من الاولوية لابعاد المهاجرين السريين بدءا بالذين ارتكبوا جنحا او جرائم ويترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذي يطرحه شخص دون اوراق ثبوتية على السلامة العامة او الامن القومي.

لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التي منحها الرئيس السابق باراك اوباما منذ 2012 للاشخاص دون اوراق ثبوتية الذين اتوا اطفالا الى

الولايات المتحدة في اطار برنامج /داكا/.