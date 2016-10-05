واشنطن تمنع مجلس الأمن من إدانة استهداف السفارة الروسية في سورية

منعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان رئاسي يدين استهداف الإرهابيين السفارة الروسية في دمشق بقذائف الهاون.

وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم “إن وفد الولايات المتحدة حاول إدخال عناصر غريبة إلى البيان وكذلك فعل البريطانيون والأوكرانيون بطريقة خرقاء تدل على استخفافهم الصارخ باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأشارت البعثة الدائمة إلى أنه عندما كانت ترتكب مثل هذه الجرائم في وقت سابق بما في ذلك ضد البعثات الغربية كانت روسيا تدعم دائما ودون تحفظ إدانة هذه الجرائم من قبل مجلس الأمن.

وقالت البعثة.. “علينا أن نعترف بأن الأسس الأخلاقية لبعض زملائنا في مجلس الأمن اهتزت بشكل جدي”.

وكانت روسيا وزعت مسودة بيان في مجلس الأمن الدولي تدين قصف سفارتها في دمشق من قبل الإرهابيين المنتشرين في حي جوبر والغوطة الشرقية.