واشنطن تهدد القوات العراقية التي تؤمّن الحدود مع سورية

كشفت كتلة تحالف البناء البرلمانية العراقية عن تعرض القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي التي تتولى تأمين الحدود السورية العراقية وحمايتها من إرهابيي “داعش” لتهديد أميركي.

وقال النائب عن الكتلة في مجلس النواب العراقي محمد كريم لمراسلة سانا في بغداد إن “القوات الأميركية الموجودة قرب الحدود السورية العراقية تقوم حالياً بتوفير غطاء وممرات لإرهابيي تنظيم “داعش” وتواصل تهديداتها المستمرة للقوات العسكرية والأمنية وقوات الحشد الشعبي العراقية المرابطة على الحدود”.

وأكد كريم أن الولايات المتحدة تريد توفير ملاذ وميدان لتحركات إرهابيي “داعش” في مناطق عديدة على مقربة من الحدود كما تحاول إبعاد قوات الحشد الشعبي عن ميدان المواجهة مع الإرهاب.

وقلل كريم من إمكانية نجاح المحاولات الأميركية في إحداث خرق على الحدود العراقية السورية أو في “إيجاد ثغرة في الجدار السياسي العراقي الذي يلتف حول الحشد” مؤكداً أن الرد من قبل قوات الحشد الشعبي وسرعة تحركها سيفاجئ الأعداء ويربك كل مخططاتهم.