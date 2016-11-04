واشنطن ستنشر نظامها المضاد لصواريخ “تاد” في كوريا الجنوبية

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن الولايات المتحدة ستنشر نظامها المتقدم المضاد للصواريخ “ثاد” في كوريا الجنوبية في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم القيادة الأميركية كيم يونغ كيو قوله إن “الجنرال فينسنت بروكس قائد القوات الاميركية في كوريا الجنوبية أعلن اثناء ملتقى أن الدرع المضادة للصواريخ ستنشر في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر وستكون أكثر أهمية من النظام الموجود حالياً في جزيرة غوام في المحيط الهادىء”.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعربت في آذار الماضي عن معارضتها لنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد” في كوريا الجنوبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تهديداً لمصالح الأمن الوطني الصيني كما حذرت وزارة الخارجية الروسية في تموز الماضي من أن نشر المنظومة المذكورة ستكون بمثابة خطوة ستقوض التوازن الاستراتيجي القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.