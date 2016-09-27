واشنطن: كيري “منفتح” للتباحث مع نظيره الروسي حول سورية

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم أن الوزير الامريكي جون كيري “منفتح” على اجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول سورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكى مارك تونر فى ايجاز صحفى نقلته وكالات انباء ان واشنطن لا تزال “مهتمة ببقاء هذه القناة مفتوحة”.

واشار تونر ردا على سؤال الى أن هناك ممثلين عن موسكو وواشنطن “يجرون بشكل عام اجتماعات بشأن سورية” في مدينة جنيف السويسرية.

وكان لافروف وكيرى عقدا سلسلة مباحثات في نيويورك فى وقت سابق الشهر الجاري على هامش مشاركتهما باعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بحثا خلاله سبل تسوية الازمة فى سورية سياسيا.