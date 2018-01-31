واشنطن لأوروبا: تعديل الاتفاق النووي مع إيران أو الانسحاب منه

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران في حال لم يعمل الشركاء الأوروبيون على تصحيح أوجه القصور فيه.

وقال الدبلوماسي ردا على سؤال حول اجراء مناقشات مع الأوروبيين بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة هذا الأسبوع, أنهم سيواصلون مناقشات مثمرة مع شركائهم الأوروبيين كما أنهم يحاولون حل هذه القضايا الهامة. مضيفا أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها المثمرة مع الأوروبيين بشأن تعديل الاتفاق النووي مع إيران.

جدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول “5+1” [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم ترامب مرارا الاتفاق ووصفه بأنه “الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة”، حيث أعلن أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس على إزالة ما وصفها بـ (العيوب الخطيرة) للاتفاق الدولي مع إيران.

في حين أكد الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، خلال زيارة قام بها إلى طهران بنهاية الشهر ذاته، أن إيران تلتزم بتعهداتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة حول ملفها النووي.