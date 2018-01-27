وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابي داعش في ريف دير الزور

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما لإرهابيين من تنظيم “داعش” على قرية الجلاء في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي وقضت على عدد منهم ودمرت أسلحتهم.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة اشتبكت صباح اليوم مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قرية الجلاء بين مدينتي الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي.

وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إحباط الهجوم والقضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأحبطت وحدات من الجيش أول من أمس هجوماً شنته مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” على النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال وقضت على أكثر من 25 من إرهابيي التنظيم التكفيري وأصابت آخرين ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.