وحدات الجيش تفشل محاولات تسلل لإرهابيين باتجاه نقاطه في ريف حماة الشمالي

قصفت وحدات من الجيش العربي السوري، المتمركزة في معسكر بريديج بريف محردة الشمالي الغربي، بالمدفعية الثقيلة مجموعات إرهابية متسللة من قرية الجنابرة باتجاه إحدى نقاطها بالريف الشمالي، وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب.

وحدات الجيش العاملة في تلة الحماميات بريف محردة الشمالي، نفذت عملية على محاور تسلل وتحرك مجموعات إرهابية تابعة لميليشيا “كتائب العزة” في محيط قرية تل الصخر، حيث انتهت العملية بإحباط محاولة التسلل وإرغام أفرادها على الانكفاء والفرار باتجاه عمق القرية.

كما نفذت وحدات الجيش المتمركزة في المصاصنة ضربات مركزة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية على أطراف بلدتي معركبة ولحايا، شمال حماة، أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين.