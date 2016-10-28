وحدات الكمائن تقضي على مجموعة إرهابية في ريف القنيطرة الشمالي

تمكنت قوات الجيش العربي السوري من القضاء على مجموعة إرهابية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وبحسب مصدر عسكري أكد ان وحدات الكمائن في الجيش اشتبكت مع مسلحين حاولوا التسلل والاعتداء على احدى النقاط العسكرية في ضهرة الكسار شرق قرية طرنجة.

وبين المصدر أن الاشتباك انتهى “بالقضاء على كامل أفراد المجموعة الارهابية وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.