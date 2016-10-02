وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد مشفى الكندي بالكامل بحلب

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة تقدما جديدا في ريف حلب الشمالي واستعادت السيطرة الكاملة على مشفى الكندي وتلال ومزارع استراتيجية جنوب غرب مخيم حندرات.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في الريف الشمالي من مدينة حلب “واستعادت مشفى الكندي بالكامل مع السفوح الغربية لمنطقة الشقيف وتلة الحمرا ومزارع ال 16 جنوب غرب مخيم حندرات”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم” مبينا أن “وحدات من الجيش تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة”.

وتعرض مشفى الكندي في أواخر عام 2013 لاعتداء إرهابي بسيارتين مفخختين ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المبنى وتدمير الأجهزة الطبية فيه وخروجه من الخدمة.

وكانت وحدات من الجيش استعادت أمس الأول عددا من كتل الأبنية من ضمنها نادى حلب وبناء الكهرباء والمرآب في منطقة سليمان الحلبي وذلك بعد يوم من القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى عدد من النقاط في مخيم حندرات شمال شرق حلب بنحو 13 كم.