وحدات من الجيش تحبط هجوم إرهابيين من “داعش” على مطار دير الزور

أحبطت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في دير الزور فجر اليوم هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي على المطار وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن: «وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجموا مطار دير الزور من اتجاه الساتر الشرقي».

وأكد المصدر: «إحباط الهجوم الإرهابي بعد إيقاع العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي».

ويحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويمنع وصول المواد الأساسية إليهم في حين تقوم الطائرات السورية والروسية بإلقاء المساعدات بالمظلات عبر الجو على الأحياء المحاصرة حيث يقوم فرع الهلال الأحمر بتوزيعها على الأهالي.