وحدات من الجيش تستعيد السيطرة على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب

أعلن مصدر عسكري ظهر اليوم “السيطرة الكاملة على حي الفرافرة بمدينة حلب بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيه”.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية خاطفة “سيطرت خلالها على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب بالكامل بعد مقتل العديد من الإرهابيين غالبيتهم من “حركة نور الدين الزنكي” وجبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن “وحدات الهندسة قامت بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية قبل فرار من تبقى من أفرادها من الحي” في محاولة منها لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت ظهر اليوم مقر قيادة للتنظيمات الإرهابية عبر تفجيرها نفقا في منطقة الإذاعة بمدينة حلب وأوقعت جميع الإرهابيين المتحصنين بداخله قتلى”.

وبين المصدر العسكري أن وحدة من الجيش وجهت بناء على معلومات دقيقة ضربة مركزة على مقر تتخذه التنظيمات الإرهابية للرصد في منطقة البريج جنوب مخيم حندرات بالريف الشمالي ما أدى إلى “تدميره”.

وذكر المصدر في وقت سابق أن الطيران الحربي “دمر صباح اليوم عددا من مقرات وآليات المجموعات الإرهابية في مدينة دارة عزة وقرية قبتان الجبل” الواقعتين غرب مدينة حلب بنحو30 و 16 كم على التوالي.

ولفت المصدر إلى أن الطلعات الجوية على تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية على محور “كفر حمرا وعندان وحيان” إلى الشمال الغربي من مدينة حلب أسفرت عن “تدمير مقرات وأوكار لهم والقضاء على أعداد من الإرهابيين”.

وتنتشر في عدد من أحياء حلب وريفها مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام” و”الحزب الإسلام التركستاني” و”جيش السنة” و”فيلق الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها من التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام آل سعود الوهابي والمرتبطة بشكل كلى بنظام أردوغان الذى يسهل دخول الإرهابيين المرتزقة إلى سورية.