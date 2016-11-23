وحدات من الجيش تقضي على أكثر من 30 إرهابيا من “داعش” في دير الزور

سقط أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عمليات لوحدات من الجيش والقوات المسلحة في مدينة دير الزور وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات ورمايات دقيقة على تحركات وأوكار إرهابيي التنظيم التكفيري في حيي الرشدية والصناعة وقرية الجفرة إلى الشرق من مدينة دير الزور “أسفرت عن القضاء على أكثر من 20 إرهابيا وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

ولفت المصدر إلى أن حامية مطار دير الزور العسكري”اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار وقضت على 10 من أفرادها”.

ودمرت وحدة من الجيش 3 آليات وقضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في منطقة الجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 7 كم.