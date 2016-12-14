وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين بدرعا البلد وقرية اليادودة

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا بعمليات ورمايات مركزة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” المدعوم من كيان العدو الاسرائيلي في منطقة درعا البلد وقرية اليادودة.

وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات من الجيش دمرت مستودعات ذخيرة ووقود وعددا من الآليات والتحصينات للمجموعات الإرهابية وقضت على أعداد منهم في ضربات مركزة على تحصيناتهم في حيي درعا البلد ومخيم النازحين وشرق الكتيبة المهجورة وقرية اليادودة التي تقع غرب مدينة درعا بنحو 5 كم.

ولفت المصدر إلى أنه من بين الارهابيين القتلى بلال البرماوي وحسين العصافرة.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عددا من الاليات وقضت على أعداد كبيرة من الارهابيين في منطقة درعا البلد وغرب كتيبة الدفاع الجوي وقرية اليادودة في حين أعادت وحدة من الجيش السبت الماضي الامن والاستقرار الى قرية الفقيع وسيطرت على المزارع المحيطة بها في ريف درعا الشمالي بعد ان دمرت اخر تحصينات ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” فيها.