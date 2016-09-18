وحدات من الجيش تقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو السوري عمليات نوعية مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري، بأن الطيران الحربي في الجيش العربي السوري أغار صباح اليوم على تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة ما أسفر عن “تدميرها مع عدد من العربات المدرعة ومقتل العشرات من أفراد التنظيم التكفيري”.

واستعادت وحدات من الجيش مساء أمس السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها بفعل عدوان الطيران الأمريكى الذي استهدف بعد ظهر أمس موقعا للجيش العربي السوري في جبل ثردة ما مهد الطريق أمام تنظيم “داعش” الإرهابي للسيطرة على هذه النقاط.

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو السوري عمليات نوعية مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري، بأن الطيران الحربي في الجيش العربي السوري أغار صباح اليوم على تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة ما أسفر عن “تدميرها مع عدد من العربات المدرعة ومقتل العشرات من أفراد التنظيم التكفيري”.

واستعادت وحدات من الجيش مساء أمس السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها بفعل عدوان الطيران الأمريكى الذي استهدف بعد ظهر أمس موقعا للجيش العربي السوري في جبل ثردة ما مهد الطريق أمام تنظيم “داعش” الإرهابي للسيطرة على هذه النقاط.