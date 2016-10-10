وحدات من الجيش تقضي على عدد من إرهابيي “داعش” في دير الزور

قضت وحدات الجيش العاملة في دير الزور على إرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيطي مطار دير الزور ومنطقة البانوراما.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور العسكري ما أسفر عن “تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مركزة على مواقع انتشار وتجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور و”أوقعت بين إرهابييه قتلى ومصابين”.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي في تمويل وتجنيد المرتزقة الأجانب إلى سرقة النفط والغاز من الآبار السورية وتهريبها بواسطة مئات الصهاريج عبر البادية السورية باتجاه الحدود العراقية ومنها إلى تركيا.