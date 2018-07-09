وحدات من الجيش تنتشر جنوب غرب درعا لتأمين قرية زيزون وبلدة تل شهاب

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري، ظهر اليوم، إلى قرية زيزون وبلدة تل شهاب بريف درعا الجنوبي الغربي، وسط ترحيب كبير من الأهالي.

وحدات من الجيش انتشرت في قرية زيزون وبلدة تل شهاب، أقصى جنوب غرب درعا بالقرب من الحدود الأردنية.

من جهتها، باشرت عناصر الهندسة بتمشيط محيط القرية والأراضي الزراعية لإزالة الألغام والكشف عن مخلفات التنظيمات الإرهابية، لتثبيت حالة الأمن والأمان حفاظا على أرواح المدنيين.

كما تابعت وحدات الجيش انتشارها في ريف درعا الجنوبي الغربي لتأمين المنطقة وخاصة الشريط الحدودي مع الأردن وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في مختلف القرى والبلدات.