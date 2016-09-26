وحدات من الجيش توقع 18 قتيلاً في صفوف إرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة

سقط 18 قتيلا بين صفوف إرهابيي “جيش الفتح” خلال عمليات وحدات من الجيش والقوات المسلحة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بريف حماة الشمالي.

وذكرت سانا أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية ووجهت رمايات نارية دقيقة على محاور تحركهم في معان-كوكب ومعان-الكبارية بريف حماة الشمالي.

وبينت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا بينهم 11 تابعا لما يسمى تنظيم “المرابطين” و5 من “جند الأقصى” وإرهابيان من “حركة أبناء الشام” وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وبين الإرهابيين القتلى “أبو جاسم الصوراني” متزعم ما يسمى “قاطع حماة” في “حركة أبناء الشام” و “رامي جمعة” الملقب “أبو رعد” متزعم ما يسمى “كتيبة التيار” التابعة ل “جند الأقصى” إضافة إلى “أبو عبد الودود الاحوازي” و”أبو خالد لودر” و”معاذ مسطاني” و”عمر بهلول” و”أبو أديب حارم” و”مصطفى أماني” و”أبو قدامة سراقب” و”زياد السعيد” و”قتيبة الخلف” و”محمد حمادة”.

ودمر الطيران الحربى السوري أمس مقرات وآليات لإرهابيي “جيش الفتح” وقضى على عدد من أفراده في غارات على تحصيناتهم في مورك ومعردس وصوران وطيبة الإمام بريف حماة الشمالي.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام” و”صقور الشام” و”فيلق الشام” و”أجناد الشام” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” إضافة إلى مجموعات تابعة ل”جند الأقصى” الإرهابي الموالي لتنظيم “داعش” التكفيري وتعتدي جميعها على الأهالي في محافظات حماة وإدلب وحلب.