وحدات نقابة المعلمين في بلودان تعقد اجتماعاتها النوعية

بحضور الرفيق محرز عوض أمين شعبة الزبداني لحزب البعث العربي الاشتراكي تم عقد اجتماعات وحدات نقابة المعلمين.

والتي جرى خلالها الاجابة على كافة الطروحات والقضايا التي تهم العمل النقابي في المنطقة.

وتحدث الرفيق أمين الشعبة عن دور نقابة المعلمين وضرورة تفعيل العمل النقابي وتقديم الخدمات الأفضل للمعلمين وأكد على تكرار اللقاءات مع الرفاق التربويين في المدارس لتعزيز العمل الحزبي.

حضر المجالس الرفاق أعضاء قيادة الشعبة والرفيق عضو مكتب فرع ريف دمشق لنقابة المعلمين والرفيق رئيس شعبة النقابة في الزبداني والرفيق امين فرقة بلودان.