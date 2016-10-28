وحدة من الجيش تدمر مقر قيادة لإرهابيي “النصرة” في درعا البلد

وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا رمايات نارية دقيقة على تجمعات وأوكار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الإرهاب الدولية.

وأكد المصدر أن: «وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت مقر قيادة لإرهابيي “جبهة النصرة” في حارة سويدان بدرعا البلد وقضت على العديد من الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخله».

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات وتحصينات وشاحنة كبيرة لنقل العربات المدرعة وآلية مزودة بقاعدة إطلاق صواريخ للتنظيمات الإرهابية في مخيم النازحين وحيي الحمادين والأربعين وشمال مبنى الأرصاد وجنوب دوار المصري وغربي الجمرك القديم وفرن العباسية وشرق بناء كتاكيت في منطقة درعا البلد.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات المجاورة لمدينة درعا مجموعات إرهابية تكفيرية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود الأردنية القريبة وتستهدف المناطق المجاورة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.