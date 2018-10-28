وحش التلوث يهاجم دلهي!

أظهرت بيانات حكومية أن جودة الهواء تتدهور إلى مستويات “سيئة للغاية” في جميع أنحاء مدينة دلهي.

كما ذكرت السلطات في الهند أن جودة الهواء في العاصمة دلهي وصلت إلى “سيئة” أو “سيئة للغاية”، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بصعوبة التنفس، وذلك بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونصحت السلطات السكان بالفعل بأن يبتعدوا عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان اعتبارا من بداية الشهر المقبل حتى نهاية مهرجان “ديوالي” الهندوسي، على الأقل، يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تزيد الألعاب النارية من تلوث الهواء الذي فاقمه حرق مخلفات المحاصيل في الولايات المجاورة.

ووفقاً للمجلس المركزي لمكافحة التلوث أفاد 25 من 31 محطة مراقبة في مواقع مختلفة من دلهي، أمس السبت، أن جودة الهواء في تلك المناطق قد “يؤثر بشكل خطير” على صحة المرضى وحتى من لا يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي.