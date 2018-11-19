ودياً..المنتخب الوطني الأولمبي يفوز على نظيره البحريني

فاز منتخب سورية الاولمبي لكرة القدم على مضيفه البحريني بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت على ملعب نادي المحرق في العاصمة البحرينية المنامة استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس اسيا.

وسجل هدفي منتخبنا عبد الرحمن بركات وعبد الرزاق البستاني في الدقيقتين/41 و49 /فيما سجل هدف البحرين إبراهيم العلوي في الدقيقة التاسعة.

يذكر أن المنتخبان قد التقيا الاربعاء الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

ويلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الأردن وقرغيزستان والكويت حيث ستقام مباريات المجموعة في الفترة ما بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من آذار المقبل في الكويت على أن يتأهل بطل المجموعة إلى النهائيات الآسيوية مباشرة إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات التي تضم عشر مجموعات.