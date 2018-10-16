ودياً..خسارة منتخب سورية أمام الصين

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد في مباراة ودية جرت اليوم على الملعب الأولمبي بمدينة نانجينغ الصينية تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.

سجل هدفي المباراة “جاو لين” و “لي وو” من ركلة جزاء في الدقيقتين20و68.

وفاجأ المنتخب الصيني لاعبينا بتكتيكه الفني والمهاري منذ بداية اللقاء وشن العديد من الهجمات الخطرة وتميز لاعبوه بالسرعة العالية التي أزعجت دفاعنا وفي واحدة منها استطاع “جاو” افتتاح التسجيل بعد تمريرة خاطئة من مؤيد العجان استفاد منها اللاعب الصيني الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المنتخب إبراهيم عالمة من التصدي لها وبعد الهدف توالت الهجمات الصينية المكثفة على مرمانا في حين لم يقدم منتخبنا أي لمحات فنية وبدا تائها في جميع المراكز ولاسيما في خط الدفاع باستثناء كرتي محمود المواس وعمر السومة في الدقيقتين 40 و45 واللتين استطاع الحارس الصيني ردهما.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخبنا نسبيا وعند الدقيقة64 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء استطاع العالمة ردها بكل حرفية وبعد ثلاث دقائق احتسب الحكم أيضا ركلة جزاء غير مستحقة نفذها لي على يمين العالمة معلنا الهدف الثاني للصين.

وكان منتخبنا تغلب يوم الخميس الماضي في المباراة الودية الأولى على نظيره البحريني على أرضه بنتيجة واحد-صفر.

وضمت تشكيلة المنتخب إبراهيم عالمة وجهاد الباعور وزاهر ميداني ومؤيد العجان وعبد الملك عنيزان وأحمد الأشقر وتامر حاج محمد ومحمود المواس وأسامة أومري ومارديك مرديكيان وعمر السومة إضافة إلى يوسف قلقا ومحمد عثمان وهادي المصري.