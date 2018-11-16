ودياً.. منتخب سورية يتعادل مع نظيره العماني

تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره العماني بهدف لمثله في المباراة التي جرت اليوم في العاصمة العمانية مسقط استعدادا لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة في الخامس من كانون الثاني القادم.

وبدأت المباراة بأداء فني متوسط من المنتخبين حتى الدقيقة الثانية والثلاثين عندما استقبل مهاجم المنتخب العماني كرة عرضية وبطريقة “الدبل كيك” سددها داخل مرمى منتخبنا معلنا الهدف الأول ما حفز لاعبينا للتقدم أكثر للهجوم إلى حين الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما راوغ يوسف قلفا مدافعين اثنين وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس مرمى منتخب عمان الإمساك بها معلنة هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني لم يستطع كلا المنتخبين تعديل النتيجة وانحسر اللعب في خط الوسط ما عدا بعض الهجمات غير الفاعلة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

ويلتقي منتخبنا نظيره الكويتي في التاسع عشر من الشهر الحالي قبل أن يتوجه إلى الإمارات للدخول في معسكر أخير قبل البطولة المنتظرة.