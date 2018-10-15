“وديا”.. البرتغال تقسو على إسكتلندا بثلاثية

من دون رونالدو، ألحق المنتخب البرتغالي خسارة قاسية بمضيفه الإسكتلندي 3-1، اليوم الأحد، على ملعب “هامبدن بارك” في غلاسكو في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وسجل أهداف البرتغال كل من هيلدر كوستا في (د.43) وإيدر في (د.74) وبروما في (د.84)، فيما سجل ستيفن نايسميث هدف الشرف لإسكتلندا في (د.90+3).

وواصلت البرتغال عقدتها إسكتلندا فقد فشلت الأخيرة في الفوز عليها للمرة السادسة تواليا، ويعود الفوز الأخير لها إلى مارس 1980 (4-1).

وخاضت البرتغال مباراتها الرابعة تواليا في غياب نجمها كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وسيفتقده زملاؤه أيضا في مواجهتي إيطاليا في 17 نوفمبر وبولندا في 20 منه.