وديا.. منتخب سورية بكرة القدم للرجال يلاقي نظيره الصيني

تحضيرا لنهائيات كأس آسيا، يلعب منتخب سورية بكرة القدم للرجال مباراته الودية الثانية، مع منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم في الملعب الأولمبي بمدينة نانجينغ الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.

وكان منتخب سورية للرجال وصل إلى مدينة نانجينغ الصينية اليوم بعد تغلبه يوم الخميس الماضي في المباراة الودية الأولى على نظيره البحريني على أرضه بنتيجة واحد-صفر.

وعن تشكيلة المنتخب بالمباراة القادمة بين الأميري أن المدرب يسعى لإعطاء فرصة لكل اللاعبين للمشاركة واختبار قدراتهم مؤكدا أن المنتخب وجهازه الإداري والتدريبي يحاول إعادة الفرحة لجمهور كرة القدم في سورية بعد البصمة التي تركها المنتخب خلال التصفيات السابقة لمونديال روسيا.

من جهته أكد المدرب المساعد لمنتخب سورية الألماني هارلد أرمشير أن المنتخب في تطور مستمر وملحوظ عن السنين السابقة معربا عن اعتقاده بأن المباراة القادمة “ستكون صعبة” لأن فريق الصين قوي وجيد ولكن فريق سورية أيضا قوي.