“وردة شامية” مسلسل بطابع فانتازي جديد للمخرج تامر اسحاق

تواصل كاميرا المخرج تامر اسحاق تصوير مشاهد مسلسله “وردة شامية” ذي الطابع الفانتازي في دمشق عن نص للكاتب “مروان قاووق” وانتاج شركة “غولدن لاين” للإنتاج والتوزيع الفني.

وتدور أحداث العمل المستوحى من مسرحية “ريا وسكينة” لكن بطابع البيئة الشامية حول سلسلة مغامرات الشقيقتين “ورد وجورية” المحفوفة بالأخطار وجرائم القتل مع بعض المواقف الكوميدية حيث تمثل “ورد” الأخت المتعجرفة التي تعيش كسيدة في قصرها ولا تحب الأعمال المنزلية بينما هم “جورية” الخلاص من الريف والسفر إلى المدينة حيث تجسد دور الشقيقتين كل من الفنانتين سلافة معمار وشكران مرتجى.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية منهم سلوم حداد وعلاء قاسم ونادين خوري وزهير رمضان وندين تحسين بك ومعتصم النهار وسعد مينا وجلال شموط وروعة ياسين وطلال مارديني وضحى الدبس وسحر فوزي وأنطوانيت نجيب وجيانا عنيد ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع ويزن الخليل وأكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ من سورية ويوسف حداد ونبيل عساف ومجدي مشموشي وسميرة بارودي وآية طيبا من لبنان.