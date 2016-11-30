ورد وغار.. منتجات غذائية مشغولة بأيدي أسر الشهداء في بازار الميلاد

بدعم من شركة سيريتل وضمن مبادرة برنامج “أسر الشهداء أمانة في أعناقنا” شاركت مؤسسة “أمانة الشهيد الخيرية” في بازار الميلاد الذي أقيم بكنيسة مار جرجس بدمشق والذي تضمن في أحد برامجه تسويق منتجات “ورد وغار” الغذائية المشغولة بأيدي أسر شهداء من مختلف المحافظات ليعود ريعها لذوي شهداء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة.

وذكر رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة أمانة الشهيد الخيرية خلدون ناصر أن المؤسسة “حملت الأمانة مع شركة سيريتل وشاركت بالبازار لتسويق منتجات “ورد وغار” الغذائية التي صنعت بأيدي أسر الشهداء” مؤكدا ضرورة الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء ودعمهم ليكونوا شركاء في التنمية ودعم الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية.

بدورها قالت عضو مجلس الأمناء في المؤسسة سمر الحلبي “إيمانا برسالة الشهداء نكمل دربهم بكل ما أوتينا من أمل وإرادة زرعوها بنا” مشيرة إلى أن بازار الميلاد يهدف من خلال تقديمه منتجات أسر شهداء الجيش العربي السوري إلى تعريف السوريين بها ليكون تسويقها من خلالهم ولتدخل سوق الصناعة ويصبح “ورد وغار” جزءا من الإنتاج المحلي.

وبينت رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في سيريتل فاتن شلبي أن مبادرة “ورد وغار” تم إطلاقها منذ عام 2014 وتضم أسر شهداء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة حيث قاموا بصنع المنتجات المعروضة في البازار مشيرة إلى أن الأراضي التي أخذت منها معظم المواد الأولية هي أراضي لذوي الشهداء وأن المميز في هذه المنتجات جمعها ثقافات متعددة في طرق تحضيرها لتكون اللمسة منزلية سورية بامتياز وبصمة مميزة في الصناعة السورية مستقبلا.

ومؤسسة أمانة الشهيد الخيرية تم تأسيسها في عام 2014 لتدير المحفظة المالية للأطفال واليافعين المساهمين في شركة سيريتل.